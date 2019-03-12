Поток туристов из Португалии в Украину в 2018 году вырос почти на 11%
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В 2018 году 21,7 тыс граждан Португалии посетили Украину. Об этом заявила директор департамента туризма и курортов Минэкономразвития Оксана Сердюк в Лиссабоне во время "Форума развития туризма Украина-Португалия", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
"По словам Оксаны Сердюк, в 2018 году 21,7 тыс граждан Португалии посетили Украину. Это на 10,7% больше, чем годом ранее. Рост же въезда граждан Украины в Португалию в 9,4 раза до 8,6 тыс лиц достигнуто благодаря запуску прямого авиарейса между странами дважды в неделю", - говорится в сообщении.
Также, в 2018 году зафиксирован рост объемов туристических потоков с не приграничных стран: Израиля - 317,8 тыс человек (+ 21,7%), Германии - 237,9 тыс человек (+ 13,3%), Великобритании - 116 тысяч человек (+ 47,3%).
"Изменения в структуре туристического потока в целом стали результатом активизации продвижения Украины на международном туристическом рынке, двустороннего сотрудничества между Украиной и другими странами, а также увеличения объемов предложения прямого и бюджетного авиасообщение", - отметила Сердюк.
Напомним, в 2018 году, благодаря упрощенному режиму получения визы, количество украинских туристов в Японии выросло на 30% и составила более 8000 человек.