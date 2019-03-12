Минулого року Японію відвідали понад 8 тисяч українців

КИЇВ. 12 березня. УНН. З 2012 року в Японії спостерігається швидке зростання відвідувачів. Завдяки спрощеному режиму отримання візи, кількість українських туристів в Японії зросла на 30% і склала понад 8 тисяч осіб. Про це повідомив другий секретар економічного відділу Посольства Японії в Україні в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.