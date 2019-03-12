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Минулого року Японію відвідали понад 8 тисяч українців

Минулого року Японію відвідали понад 8 тисяч українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. З 2012 року в Японії спостерігається швидке зростання відвідувачів. Завдяки спрощеному режиму отримання візи, кількість українських туристів в Японії зросла на 30% і склала понад 8 тисяч осіб. Про це повідомив другий секретар економічного відділу Посольства Японії в Україні в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

“У 2018 році, завдяки спрощеному режиму отримання візи, кількість українських туристів в Японії зросла на 30% і склала понад 8 тисяч осіб. Особливо багато відвідувачів з України приїздить у квітні на Ханамі (час милування сакурою) та на Момідзі (період милування осіннім листям) у жовтні”, — зазначив Ікута.

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Він додав, що з 2012 року в Японії спостерігалось швидке зростання відвідувачів, у 2018 році країну відвідали понад 31 млн іноземних туристів.

“У 2020 році, коли Японія буде проводити Олімпійські та Параолімпійські ігри, очікуються понад 40 мільйонів іноземних гостей", — додав Ікута.

Посол Японії в Україні провів спеціальну презентацію у своїй резиденції за участі Національної туристичної організації Японії, українських урядовців та представників туристичної галузі з метою активізувати співпрацю у сфері туризму.

“Україна — прекрасна країна, і я дуже радий бути тут послом, у цій дружній гостинній державі. Ми сьогодні вирішили провести цей захід, щоб розповісти вам, що на Сході також є країна з гостинними і щирими людьми, і країна ця називається Японія”, — зазначив посол Такаші Кураі.

Присутній на заході міністр молоді та спорту України Ігор Жданов висловив подяку японській стороні за підтримку України на міжнародній арені, особливо у питаннях територіальної цілісності.

Нагадаємо, українці вже активно бронюють закордонні тури за всіма популярними напрямами на травневі свята.

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