В прошлом году Японию посетили более 8 тысяч украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. С 2012 года в Японии наблюдается быстрый рост посетителей. Благодаря упрощенному режиму получения визы, количество украинских туристов в Японии выросло на 30% и составила более 8 тысяч человек. Об этом сообщил второй секретарь экономического отдела Посольства Японии в Украине в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"В 2018 году, благодаря упрощенному режиму получения визы, количество украинских туристов в Японии выросло на 30% и составила более 8 тысяч человек. Особенно много посетителей из Украины приезжает в апреле на Ханами (время любования сакурой) и на Момидзи (период любования осенними листьями) в октябре", - отметил Икута.
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Он добавил, что с 2012 года в Японии наблюдалось быстрый рост посетителей, в 2018 году страну посетили более 31 млн иностранных туристов.
"В 2020 году, когда Япония будет проводить Олимпийские и Паралимпийские игры, ожидаются более 40 миллионов иностранных гостей", - добавил Икута.
Посол Японии в Украине провел специальную презентацию в своей резиденции с участием Национальной туристической организации Японии, украинских чиновников и представителей туристической отрасли с целью активизировать сотрудничество в сфере туризма.
"Украина - прекрасная страна, и я очень рад быть здесь послом, в этой дружной гостеприимной стране. Мы сегодня решили провести это мероприятие, чтобы рассказать вам, что на Востоке также страна с гостеприимными и искренними людьми, и страна эта называется Япония", - отметил посол Такаши Кура.
Присутствовавший на мероприятии министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов выразил благодарность японской стороне за поддержку Украины на международной арене, особенно в вопросах территориальной целостности.
Напомним, украинцы уже активно бронируют зарубежные туры по всем популярными направлениями на майские праздники.