В прошлом году Японию посетили более 8 тысяч украинцев

КИЕВ. 12 марта. УНН. С 2012 года в Японии наблюдается быстрый рост посетителей. Благодаря упрощенному режиму получения визы, количество украинских туристов в Японии выросло на 30% и составила более 8 тысяч человек. Об этом сообщил второй секретарь экономического отдела Посольства Японии в Украине в эфире одного из телеканалов, передает УНН.