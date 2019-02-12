Порошенко: туризм займає 1,5% ВВП України

"Моє завдання - найближчі 5 років кількість туристів, які відвідують Україну, довести до 30 млн, і не лише за рахунок міст-мільйонників", - зазначив Глава держави.

За його словами, у середньому в світі туризм займає 10% ВВП, однак в Україні цей показник сягає лише 1,5%, тож потенціал росту цього сектору у країні дуже великий.

Нагадаємо, за словами Порошенка, Україна має зробити акцент на розвитку агропромислового комплексу, ІТ, машинобудування, логістики, туризму.