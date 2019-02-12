Порошенко: туризм займає 1,5% ВВП України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. В Україні туризм займає 1,5% ВВП, тоді як у середньому у світі - 10% ВВП. Тож за п'ять років кількість іноземних туристів в Україні має сягнути 30 мільйонів. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час щорічної інвестиційної конференції в Києві, передає кореспондент УНН.
"Моє завдання - найближчі 5 років кількість туристів, які відвідують Україну, довести до 30 млн, і не лише за рахунок міст-мільйонників", - зазначив Глава держави.
За його словами, у середньому в світі туризм займає 10% ВВП, однак в Україні цей показник сягає лише 1,5%, тож потенціал росту цього сектору у країні дуже великий.
Нагадаємо, за словами Порошенка, Україна має зробити акцент на розвитку агропромислового комплексу, ІТ, машинобудування, логістики, туризму.