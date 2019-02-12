Порошенко: туризм занимает 1,5% ВВП Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Украине туризм занимает 1,5% ВВП, тогда как в среднем в мире - 10% ВВП. Поэтому за пять лет количество иностранных туристов в Украине должно достичь 30 миллионов. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время ежегодной инвестиционной конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Моя задача - ближайшие 5 лет количество туристов, посещающих Украину, довести до 30 млн, и не только за счет городов-миллионников", - отметил Глава государства.
По его словам, в среднем в мире туризм занимает 10% ВВП, однако в Украине этот показатель достигает лишь 1,5%, поэтому потенциал роста этого сектора в стране очень велик.
Напомним, по словам Порошенко, Украина должна сделать акцент на развитии агропромышленного комплекса, ІТ, машиностроения, логистики, туризма.