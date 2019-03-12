Потік туристів із Португалії до України у 2018 році зріс майже на 11%
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У 2018 році 21,7 тис громадян Португалії відвідали Україну. Про це заявила директор департаменту туризму та курортів Мінекономрозвитку Оксана Сердюк у Лісабоні під час “Форуму розвитку туризму Україна-Португалія”, передає УНН із посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.
"За словами Оксани Сердюк, у 2018 році 21,7 тис громадян Португалії відвідали Україну. Це на 10,7% більше ніж за рік до того. Зростання ж в’їзду громадян України до Португалії у 9,4 раза до 8,6 тис осіб досягнуто завдяки запуску прямого авіарейсу між країнами двічі на тиждень", - йдеться в повідомленні.
Також, у 2018 році зафіксовано зростання обсягів туристичних потоків з не прикордонних країн: Ізраїлю - 317,8 тис осіб (+21,7%), Німеччини - 237,9 тис осіб (+13,3%), Великобританії - 116 тис осіб (+47,3%).
“Зміни в структурі туристичного потоку в цілому стали результатом активізації просування України на міжнародному туристичному ринку, двостороннього співробітництва між Україною та іншими країнами, а також збільшення обсягів пропозиції прямого та бюджетного авіасполучення”- зазначила Сердюк.
Нагадаємо, у 2018 році, завдяки спрощеному режиму отримання візи, кількість українських туристів в Японії зросла на 30% і склала понад 8 тисяч осіб.