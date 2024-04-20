Потеря пилота Ту-22 дорого стоила россиянам - авиаэксперт

Нет большей сложности подготовки, чем подготовка пилота истребителя. Об этом рассказал авиаэксперт Валерий Романенко, говоря об уничтоженном Ту-22 во время телемарафона "Мы - Украина", передает УНН.

Детали

Валерий Романенко отметил, что у этого истребителя специфический экипаж - двое пилотов и еще два оператора. Заявлялось, что по крайней мере один пилот погиб. По словам авиаэксперта, такая потеря дорого стоит россиянам.

Один вылет на полную дальность этого самолета - это 55 тысяч литров керосина. Летчик на второй класс должен налетать несколько сотен часов - можно посчитать, какова стоимость подготовки. Здесь не так о "золотом фонде" по их квалификации, как по стоимости подготовки объяснил эксперт в эфире программы.

Напомним,

В результате операции ГУР во взаимодействии с Воздушными силами уничтожен бомбардировщик Ту-22МЗ, который в ночь на 19 апреля запускал ракеты по Украине. Вражеский самолет удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский А-50.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что впервые зенитные ракетные подразделения ВС ВСУ во взаимодействии с разведкой уничтожили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 с двумя крылатыми ракетами Х-22.

В россии подтвердили гибель одного из пилотов сбитого бомбардировщика Ту-22М3.

"Надеюсь, Одессе будет легче", - Буданов об уничтожении российского бомбардировщика Ту22М3