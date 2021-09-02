Пострадавший в скандальном ДТП с нардепом водитель дал показания: он не увидел приближение авто
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Водитель автомобиля Daеwoo, который 23 августа стал участником тройного ДТП с автомобилем в котором ехал нардеп, дал показания и рассказал, что врезавшийся в него автомобиль двигался вероятно со скоростью 120 км/час. Об этом УНН сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Детали
Потерпевший на допросе рассказал, что ехал со скоростью 80 км/час. Автомобиль же, который в него врезался ,сзади двигался, вероятно, со скоростью 120 км/час. Потерпевший не видел приближающееся авто. После удара автомобиль потерпевшего оказался зажат между отбойником и автомобилем, который в них врезался. Выбраться им помогли другие водители.
Потерпевший также сообщил, что подписал документы о неразглашении.
Добавим, что мужчина в момент ДТП подвозил женщину с двумя детьми.
Контекст
Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 августа в Дарницком районе столицы. Тогда автомобиль Audi, не придерживаясь безопасной дистанции во время движения, въехал в автомобиль Ford, который двигался впереди. А Ford — в автомобиль Daewoo. В результате тройной аварии пострадали шесть человек.
Во время проведения следственных действия на месте аварии один из свидетелей указал, что за рулем Audi был мужчина, оказавшийся нардепом. В то же время другие свидетели отрицают эти показания.
В тот же день было начато уголовное производство по ч.1 ст 286 Уголовного кодекса Украины, это — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. В связи с тем, что в деле фигурирует народный депутат подследственность определена за Государственным бюро расследований.