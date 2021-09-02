Потерпілий у скандальному ДТП з нардепом водій дав свідчення: він не побачив наближення авто

Деталі

Потерпілий на допиті розповів, що їхав зі швидкістю 80 км/год. Автомобіль же, який в нього врізався, ззаду рухався, ймовірно, зі швидкістю 120 км/год. Потерпілий не бачив авто, яке наближається. Після удару автомобіль потерпілого виявився затиснутий між відбійником і автомобілем, який в них врізався. Вибратися їм допомогли інші водії.

Потерпілий також повідомив, що підписав документи про нерозголошення.

Додамо, що чоловік у момент ДТП підвозив жінку з двома дітьми.

Контекст

Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 серпня у Дарницькому районі столиці. Тоді автомобіль Audi, не дотримуючись безпечної дистанції під час руху, в'їхав в автомобіль Ford, який рухався попереду. А Ford - в автомобіль Daewoo. У результаті потрійної аварії постраждали шестеро людей.

Під час проведення слідчих дій, на місці аварії один зі свідків вказав, що за кермом Audi був чоловік, який виявився нардепом. Водночас інші свідки заперечують ці свідчення.

У той же день було розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст 286 Кримінального кодексу України, це - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. У зв'язку з тим, що в справі фігурує народний депутат підслідність визначена за Державним бюро розслідувань.