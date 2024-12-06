Потери ВСУ во время наступления на Курщине вдвое меньше, чем в обороне-Сырский
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ сообщил, что потери во время наступления на Курщине были вдвое меньше, чем в обороне. Операция нанесла удар по репутации РФ и достигла поставленной цели.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что во время наступления на Курине украинские войска понесли значительно меньшие потери по сравнению с оборонительными операциями. Операция также нанесла серьезный удар по репутации России, показав ее неспособность защитить свои границы.
Об этом шла речь в документальном фильме "Операция Курск", передает УНН.
детали
Они (россияне — ред.) почувствовали то, что чувствуем мы. То есть они вынуждены были оборонять собственную территорию, причем в условиях, которые не были для них комфортны. Здесь, во время проведения наступательных действий, наши потери фактически были вдвое меньше, чем во время обороны
Наступление ударило по репутации рф. Это подняло градус, ведь такое "могучее государство" не может защитить свои границы.
Каждая операция имеет свое начало, конец и цель. Цель на это время операции мы достигли. Теперь задача-удержать эти достижения, чтобы результаты этой операции пошли на пользу государству как в политическом, так и в оперативном значении
Сырский добавил, что это был единственный верный путь асимметричных действий, который позволил нам сбалансировать.
Ранее УНН рассказал, что Основная задача операции в Курской области заключалась в том, чтобы продвигаться вперед настолько далеко, насколько позволяет состав войск, не создавая рисков для тыла и логистики.