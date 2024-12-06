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Потери ВСУ во время наступления на Курщине вдвое меньше, чем в обороне-Сырский

Потери ВСУ во время наступления на Курщине вдвое меньше, чем в обороне-Сырский

Киев  •  УНН

 • 9163 просмотра

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Главнокомандующий ВСУ сообщил, что потери во время наступления на Курщине были вдвое меньше, чем в обороне. Операция нанесла удар по репутации РФ и достигла поставленной цели.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что во время наступления на Курине украинские войска понесли значительно меньшие потери по сравнению с оборонительными операциями. Операция также нанесла серьезный удар по репутации России, показав ее неспособность защитить свои границы.

Об этом шла речь в документальном фильме "Операция Курск", передает УНН.

детали

Они (россияне — ред.) почувствовали то, что чувствуем мы. То есть они вынуждены были оборонять собственную территорию, причем в условиях, которые не были для них комфортны. Здесь, во время проведения наступательных действий, наши потери фактически были вдвое меньше, чем во время обороны

- сказал Сырский.

Наступление ударило по репутации рф. Это подняло градус, ведь такое "могучее государство" не может защитить свои границы.

Каждая операция имеет свое начало, конец и цель. Цель на это время операции мы достигли. Теперь задача-удержать эти достижения, чтобы результаты этой операции пошли на пользу государству как в политическом, так и в оперативном значении

- сказал начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич.

Сырский добавил, что это был единственный верный путь асимметричных действий, который позволил нам сбалансировать.

Ранее УНН рассказал, что Основная задача операции в Курской области заключалась в том, чтобы продвигаться вперед настолько далеко, насколько позволяет состав войск, не создавая рисков для тыла и логистики. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
ukrainaУкраина