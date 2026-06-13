Потери РФ за сутки: уничтожено более 1300 оккупантов и 2164 беспилотника
Киев • УНН
За сутки российская армия потеряла 1310 военных и 2164 беспилотника. Также ВСУ уничтожили 88 артиллерийских систем и 424 единицы автотехники.
За сутки 12 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1310 солдат и 2164 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.06.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — 1381430 (+1310) человек ликвидировано
- танков — 12015 (+1)
- боевых бронированных машин — 24739 (+11)
- артиллерийских систем — 43953 (+88)
- РСЗО — 1865 (+4)
- средства ПВО — 1418 (+1)
- самолетов — 436 (0)
- вертолетов — 353 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 347033 (+2164)
- наземных робототехнических комплексов — 1648 (+12)
- корабли / катера — 33 (0)
- подводные лодки — 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн — 106274 (+424)
- специальная техника — 4287 (+7)
- крылатые ракеты — 4733 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Главком ВСУ Александр Сырский сообщил о преимуществе Украины в FPV-дронах 1,5 к 1. Он добавил, что в мае беспилотники поразили 180 тысяч целей и уничтожили 4 тысячи "Шахедов".
В мае ВСУ освободили более 100 км² территории и нанесли врагу ущерб более чем на миллиард долларов - Сырский08.06.26, 12:21 • 4033 просмотра