Потепление отношений россии с Ираном ставит под угрозу координацию безопасности Израиля в Сирии - СМИ

Детали

Эксперты считают, что Тегеран может оказывать давление на российское правительство, чтобы оно отказалось от сотрудничества во время израильских ударов по иранским объектам на сирийской земле. Кроме того, политический источник, разговаривавший с Haaretz, сказал, что Израиль должен признать, что его связи с Москвой пошатнулись, и пересмотреть возможность предоставления Украине помощи в сфере безопасности.

«Эта крайняя поляризация между россией и Западом не позволит Израилю и дальше жонглировать между этими двумя мирами, – пояснил один из источников. — Наряду с фактором сближения Москвы с Ираном наблюдения в россии свидетельствуют о росте внутренней политики, ведущей к нарушению прав, которые так или иначе нанесут ущерб евреям в стране. Это приведет к столкновению».

Израиль сталкивается с растущим давлением со стороны Европы и Вашингтона из-за своего сопротивления передаче оружия и систем обороны Украине, и дипломатические источники в Иерусалиме говорят, что в конце концов он может быть вынужден уступить.

«В конце концов, нам придется встать на сторону западных стран, — предсказал один из источников, — но мы сделаем это, будучи избитыми».

Кроме того, официальные лица выразили обеспокоенность по поводу возможности причинения вреда еврейской общине россии и закрытия неба для поездок между двумя государствами, если помощь Украине вызовет гнев путина.

Израильский источник раскритиковал позицию государства относительно войны в Украине.

«Попытка рационализировать сдержанность в отношении помощи украинцам и при этом не злить россиян обречена на провал. Это просто не сработает. Запад движется, а мы застряли».

Он добавил, что Израилю «не надо воевать с русскими. Мы не должны объявлять о замораживании отношений между двумя странами и не отзывать посла. Также не стоит спешить с анонсом поставок ЗРК в Украину. Но очень важно понимать ситуацию».

Дополнение

Эти оценки также отражены в отчете New York Times об утечке документов Пентагона, в котором США изучают сценарии, которые заставят Израиль передать Украине смертоносное оружие, включая противотанковые управляемые ракеты и передовые системы противовоздушной обороны. В отчете упоминается, что россия вряд ли намеренно разместит передовые системы ПВО на территории Сирии, чтобы помешать операциям израильских ВВС.

Кроме того, просочившиеся документы выявили другие возможности, которые могут привести к тому, что Израиль предоставит Украине смертоносную помощь, например, использование третьей страны для передачи оружия, если россия поможет ядерной программе Ирана, или давление Америки в обмен на ее помощь в борьбе против Ирана.