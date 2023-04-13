Потепління відносин росії з Іраном ставить під загрозу координацію безпеки Ізраїлю у Сирії - ЗМІ

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Експерти вважають, що Тегеран може чинити тиск на російський уряд, щоб він відмовився від співпраці під час ізраїльських ударів по іранських об'єктах на сирійській землі. Крім того, політичне джерело, яке розмовляло з Haaretz, сказало, що Ізраїль має визнати, що його зв'язки з Москвою похитнулися, і переглянути можливість надання Україні допомоги у сфері безпеки.

«Ця крайня поляризація між росією та Заходом не дозволить Ізраїлю і далі жонглювати між цими двома світами, – пояснило одне із джерел. — Поряд із фактором зближення Москви з Іраном спостереження в росії свідчать про зростання внутрішньої політики, яка веде до порушення прав, які так чи інакше завдадуть шкоди євреям у країні. Це спричинить зіткнення».

Ізраїль стикається з зростаючим тиском з боку Європи та Вашингтона через свій опір передачі зброї та систем оборони Україні, і дипломатичні джерела в Єрусалимі кажуть, що зрештою він може бути змушений поступитися.

«Зрештою, нам доведеться стати на бік західних країн, — передбачило одне з джерел, — але ми зробимо це, будучи побитими».

Крім того, офіційні особи висловили стурбованість щодо можливості заподіяння шкоди єврейській громаді росії та закриття неба для поїздок між двома державами, якщо допомога Україні спричинить гнів путіна.

Ізраїльське джерело розкритикувало позицію держави щодо війни в Україні.

«Спроба раціоналізувати стриманість щодо допомоги українцям і при цьому не злити росіян приречена на провал. Це просто не спрацює. Захід рухається, а ми застрягли».

Він додав, що Ізраїлю «не треба воювати з росіянами. Ми не повинні оголошувати про заморожування відносин між двома країнами та не відкликати посла. Також не варто поспішати з анонсом постачання ЗРК в Україну. Але дуже важливо розуміти ситуацію».

Доповнення

Ці оцінки також відображені у звіті New York Times про витік документів Пентагону, в якому США вивчають сценарії, які змусять Ізраїль передати Україні смертоносну зброю, включаючи протитанкові керовані ракети і передові системи протиповітряної оборони. У звіті згадується, що росія навряд чи навмисно розмістить передові системи ППО на території Сирії, щоб завадити операціям ізраїльських ВПС.

Крім того, документи, що просочилися, виявили інші можливості, які можуть призвести до того, що Ізраїль надасть Україні смертоносну допомогу, наприклад, використання третьої країни для передачі зброї, якщо росія допоможе ядерній програмі Ірану, або тиск Америки в обмін на її допомогу в боротьбі проти Ірану.