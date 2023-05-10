Засуха в Испании: 26 человек были арестованы за несанкционированное использование воды
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Испании 26 человек были арестованы за несанкционированное использование воды на фоне длительной засухи. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
В Испании арестовали 26 человек во время рейдов на незаконные колодцы в регионе Андалусия в рамках усиления мер против несанкционированного использования воды на фоне продолжающейся засухи.
Отдел гражданской гвардии по вопросам экологических преступлений заявил, что обнаружил 250 нарушений, совершенных фермерами, выращивающими фрукты, включая незаконные колодцы и скважины в районе Аксаркиа. Ущерб общественной инфраструктуре водоснабжения оценен в 10 миллионов евро.
Центральное правительство Испании требует ужесточить правила использования воды в Андалусии, важнейшем в мире регионе производства оливкового масла и ключевом источнике фруктов и овощей для европейского экспортного рынка.
Рекордные апрельские температуры в Андалусии сочетаются с хронической нехваткой осадков. Водохранилища в бассейне реки Гвадалквивир, которая протекает по территории, заполнены лишь примерно на четверть. В некоторых случаях фермерам в регионе было сокращено количество воды для орошения на 90%.
Как отмечается, такая ситуация указывает на то, что общие национальные запасы воды в Испании упали до 48,9%.
На данный момент, 27% территории Испании находятся в категории "чрезвычайная ситуация" из-за засухи. Фермеры некоторых регионов страны предупреждают о вероятности неурожая.
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