Посуха в Іспанії: 26 осіб були заарештовані за несанкціоноване використання води
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. В Іспанії 26 осіб були заарештовані за несанкціоноване використання води на тлі тривалої посухи. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.
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В Іспанії заарештували 26 осіб під час рейдів на незаконні колодязі в регіоні Андалусія в рамках посилення заходів проти несанкціонованого використання води на тлі тривалої посухи.
Відділ цивільної гвардії з питань екологічних злочинів заявив, що виявив 250 порушень, здійснених фермерами, які вирощують фрукти, включаючи незаконні колодязі та свердловини в районі Аксаркіа. Збитки громадській інфраструктурі водопостачання оцінено в 10 мільйонів євро.
Центральний уряд Іспанії вимагає посилити правила використання води в Андалусії, найважливішому у світі регіоні виробництва оливкової олії та ключовому джерелі фруктів і овочів для європейського експортного ринку.
Рекордні квітневі температури в Андалусії поєднуються з хронічною нестачею опадів. Водосховища в басейні річки Гвадалквівір, яка протікає територією, заповнені лише приблизно на чверть. У деяких випадках фермерам у регіоні було скорочено кількість води для зрошення на 90%.
Як зазначається, така ситуація вказує на те, що загальні національні запаси води в Іспанії впали до 48,9%.
На даний момент, 27% території Іспанії перебувають у категорії "надзвичайна ситуація" через посуху. Фермери деяких регіонів країни попереджають про ймовірність неврожаю.
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