Поступления валютной выручки через одесские порты увеличились до 50 млрд грн - Кипер

Дискуссионный приказ №19 главы Одесской обладминистрации Олега Кипера, несмотря на шквал критики, увеличил поступление валютной выручки в бюджет страны до 50 млрд грн. Такие цифры он привел в интервью УНН.

Детали

Приказ был подписан в августе 2023 года и с тех пор перекрывал возможность вывоза агропродукции, купленной у фермеров за "кэш" через порты Одесской области. Многие игроки рынка восприняли нововведение критически, но в результате - выиграли от этого и бизнес, и государство.

"Перед подписанием этого, как Вы сказали, "революционного" приказа мы собирали весь бизнес, мы собирали все ассоциации, мы собирали правоохранителей, руководство портов, мы много обсуждали то, каким образом усилить легальный бизнес. Когда подписывался этот приказ, вообще не было никакого коридора, ни зернового, ни другого, потому что в июле прошлого года россияне в единоличном порядке вышли из зернового соглашения и была вообще проблема логистики.

Мы подписали приказ тогда, когда наш Президент дал военным приказ обеспечить выход и вход судов в акваторию портов Большой Одессы для того, чтобы создать условия для работы наших предприятий, нашего бизнеса, нашей экономики. Приказ как раз был подписан, чтобы урегулировать зерновые вопросы, мы подписали этот приказ с военным командованием. Сначала были вопросы, было непонимание. Крупные компании спрашивали: "Почему так? Мы и до этого работали открыто и честно". Общался и объяснял лично, что это вопрос не к ним, а к "черным" зерновикам. Какие последствия от них были? Невозврат выручки, налогов, НДФЛ и прочего. Это наносило государству большой ущерб. Мы хотели урегулировать этот вопрос, и сегодня я могу констатировать, что нам это удалось.

Если взять прирост возврата валютной выручки в Украину, то с начала действия приказа было 15 миллиардов, а сейчас мы уже дошли до цифры в 50 миллиардов гривен. А именно эти показатели в частности удерживают валютный курс страны", - рассказал он.

Кипер также уточнил, как в облгосадминистрации "фильтруют" компании.

"У добросовестной и законопослушной компании должна быть, как минимум, рабочая сила на предприятии как свидетельство того, что эти мощности рабочие. Не может быть на фирме зарегистрирован один директор или бухгалтер, а экспорт при этом достигать миллионов тонн. Где-то и кто-то это должен выращивать. Должно быть большое количество попутных средств для того, чтобы собрать это зерно, где-то его хранить, охранять, доставлять.

Когда приказ начал действовать - вернулась валютная выручка. Многие компании отошли от так называемой "формы 2", где все было за наличные, отказались от этого.

Те цифры, которые я назвал Вам, и свидетельствуют о том, что хотя приказ и революционный, но действенный и нужный в эти тяжелые для страны времена", - резюмировал он.