Выстрелами в спину убил двух жителей Киевской области: военному рф объявили подозрение

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"При процессуальном руководстве Бучанской окружной прокуратуры старшему лейтенанту 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени бригады вооруженных сил рф заочно уведомлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 428 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, в марте 2022 года пять военнослужащих рф на автомобиле с буквой V и надписью "Танковый спецназ RUS" приехали на предприятие вблизи населенного пункта Мечта Бучанского района Киевской области. В это время к оккупантам вышли двое безоружных гражданских – владелец и охранник этого предприятия.

Рашисты, убедившись в том, что эти люди не представляют для них никакой угрозы, дали им возможность уйти. Но как только они отошли на несколько метров, подозреваемый вместе с неустановленным военнослужащим выстрелили из автоматического оружия в спину мирных жителей. От по меньшей мере 12 огнестрельных ранений мужчины умерли. Потом оккупанты ограбили предприятие.

Преступление военных вс рф зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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