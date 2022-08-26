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Пострілами у спину вбив двох жителів Київщини: військовому рф оголосили підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Правоохоронці встановили особу російського військового, який під час окупації Київщини пострілами у спину вбив двох мирних жителів. Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує УНН.

Пострілами у спину вбив двох жителів Київщини: військовому рф оголосили підозру

Цитата

"За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури старшому лейтенанту 5-ої окремої гвардійської танкової Тацинської Червонознаменої ордена Суворова 2-го ступеня бригади збройних сил рф заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 428 КК України)", – ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, у березні 2022 року п’ятеро військовослужбовців рф на автомобілі з літерою V та надписом "Танковий спецназ RUS" приїхали до підприємства поблизу населеного пункту Мрія Бучанського району Київської області. В цей час до окупантів вийшли двоє беззбройних цивільних – власник та охоронець цього підприємства.

Рашисти, переконавшись у тому, що ці люди не становлять для них жодної загрози, дали можливість їм піти. Але щойно вони відійшли на кілька метрів, підозрюваний разом із невстановленим військовослужбовцем вистрілили із автоматичної зброї у спину мирних жителів. Від щонайменше 12 вогнепальних поранень чоловіки померли. Потім окупанти пограбували підприємство.

Злочин військових зс рф зафіксували камери відеоспостереження.

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