Розстріляв цивільного під Києвом під час окупації: судитимуть снайпера збройних сил рф
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Перед судом постане снайпер збройних сил рф, який підозрюється у тому, що розстріляв жителя Київщини під час окупації. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора у Telegram, інформує УНН.
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«За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно снайпера 15-ої «миротворчої» бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу збройних сил рф за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)»,- ідеться в повідомленні.
Деталі
За попередніми даними, у лютому 2022 року під час окупації села Перемога Броварського району Київської області, військовослужбовець рф здійснив прицільний смертельний постріл у цивільного чоловіка.
Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюється ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.
Доповнення
Російське незалежне інтернет-видання «Важливі історії» повідомляє, що встановило особу російського військового з розслідування The New York Times про масовий розстріл жителів Бучі.