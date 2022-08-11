Расстрелял гражданского под Киевом во время оккупации: будут судить снайпера вооруженных сил рф
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Перед судом предстанет снайпер вооруженных сил рф, подозреваемый в том, что расстрелял жителя Киевской области во время оккупации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора в Telegram, информирует УНН.
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«При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении снайпера 15-й «миротворческой» бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа вооруженных сил рф по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)»,- говорится в сообщении.
Детали
По предварительным данным, в феврале 2022 года во время оккупации села Перемога Броварского района Киевской области, военнослужащий россии произвел прицельный смертельный выстрел в гражданского мужчину.
Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляется ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.
Дополнение
Российское независимое интернет-издание «Важные истории» сообщает, что установило личность российского военного по расследованию The New York Times о массовом расстреле жителей Бучи.