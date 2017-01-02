Пострадавший в стрельбе с участием С.Пашинского ранее уже привлекался к ответственности - А.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Мужчина, который напал на депутата Сергея Пашинского, привлекался к ответственности за избиение жены. Об этом заявил коллега С.Пашинского по фракции "Народный фронт", внештатный советник главы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина", передает УНН.
По словам А.Геращенко, дальше это дело будет полно и всесторонне расследовано.
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"Что касается личности нападавшего, вы, наверное, знаете, что этот человек привлекался к ответственности за избиение собственной жены. Ну а если этот человек мог побить собственную жену, представьте себе, какой была его реакция на замечание о том, что не очень правильно ставить автомобиль без габаритов на проезжей части", - отметил депутат.
Напомним, что вчера депутат от "Народного фронта" С.Пашинский сообщил о нападении на него в канун Нового года, нардеп прострелил ногу нападающему.