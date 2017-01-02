Постраждалий у стрілянині за участю С.Пашинського раніше вже притягувався до відповідальності - А.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Чоловік, який напав на депутата Сергія Пашинського, притягувався до відповідальності за побиття дружини. Про це заявив колега С.Пашинського по фракції "Народний фронт", позаштатний радник глави МВС Антон Геращенко в ефірі телеканалу "112 Україна", передає УНН.
За словами Геращенка, далі ця справа буде повно і всебічно розслідувана.
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"Що стосується особи нападника, ви вже, напевно, знаєте, що цей чоловік притягувався до відповідальності за побиття власної дружини. Ну а якщо ця людина могла побити власну дружину, уявіть собі, якою була його реакція на зауваження про те, що не дуже правильно ставити автомобіль без габаритів на проїжджій частині", - зазначив депутат.
Нагадаємо, що вчора депутат від "Народного фронту" С.Пашинський повідомив про напад на нього в переддень Нового року, нардеп прострелив ногу нападнику.