Постраждалий у стрілянині за участю С.Пашинського раніше вже притягувався до відповідальності - А.Геращенко

За словами Геращенка, далі ця справа буде повно і всебічно розслідувана.

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"Що стосується особи нападника, ви вже, напевно, знаєте, що цей чоловік притягувався до відповідальності за побиття власної дружини. Ну а якщо ця людина могла побити власну дружину, уявіть собі, якою була його реакція на зауваження про те, що не дуже правильно ставити автомобіль без габаритів на проїжджій частині", - зазначив депутат.

Нагадаємо, що вчора депутат від "Народного фронту" С.Пашинський повідомив про напад на нього в переддень Нового року, нардеп прострелив ногу нападнику.