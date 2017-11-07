Пострадавшим от взрыва полицейским в Днепре вручили награды

“Старшему инспектору-криминалисту Александру Чугрееву был зачитан приказ о присвоении внеочередного звания подполковник полиции. Кроме этого, всем пострадавшим были вручены награды”, — говорится в сообщении.

Также С.Князев пообщался с врачами на счет возможной перевозки некоторых пострадавших для лечения и последующей реабилитации в Киев.

Напомним, в ночь с 4 на 5 ноября во время вызова на место кражи полицейские столкнулись с сопротивлением злоумышленников, которые бросили гранаты в сторону правоохранителей, в результате чего пятеро из них пострадали.