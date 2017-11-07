Постраждалим від вибуху поліцейським у Дніпрі вручили відзнаки

“Старшому інспектору-криміналісту Олександру Чугрєєву було зачитано наказ про присвоєння позачергового звання підполковник поліції. Крім цього, всім постраждалим були вручені відзнаки”, — йдеться у повідомленні.

Також С.Князєв поспілкувався з лікарями на рахунок можливого перевезення деяких постраждалих для лікування та подальшої реабілітації до Києва.

Нагадаємо, в ніч з 4 на 5 листопада під час виклику на місце крадіжки поліцейські зустріли опір зловмисників, які кинули гранати у бік правоохоронців, внаслідок чого п’ятеро з них постраждали.