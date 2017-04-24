Пострадавших членов миссии ОБСЕ направят в Киев на лечение - А.Хуг

"Что касается двух других членов патруля, которых вчера доставили в больницу для дальнейших медицинских осмотров, то могу подтвердить, что их состояние стабильное, их уже выписали из больницы. Их обоих доставили в Краматорск, и впоследствии они прибудут для получения надлежащей дальнейшей медицинской помощи в Киев", - сообщил А.Хуг.

Напомним, 23 апреля утром погиб член СММ ОБСЕ во время патрулирования вблизи неподконтрольного правительства населенного пункта Пришиб в Луганской области. Один из бронеавтомобилей подорвался, вероятно, на мине, в результате чего погиб парамедик из Соединенных Штатов, который работал с СММ ОБСЕ. Еще двое членов патруля - из Германии и Чехии - отправились в больницу для медицинского обследования.