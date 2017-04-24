Постраждалих членів місії ОБСЄ направлять до Києва на лікування - А.Хуг
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Двох постраждалих внаслідок підриву автомобіля членів СММ ОБСЄ буде відправлено до Києва на лікування. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови місії Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
"Що стосується двох інших членів патруля, яких вчора доправлено до лікарні для подальших медичних оглядів, то можу підтвердити, що їхній стан стабільний, їх вже виписали з лікарні. Їх обох було доправлено до Краматорська, і згодом вони прибудуть для отримання належної подальшої медичної допомоги до Києва", - повідомив А.Хуг.
Нагадаємо, 23 квітня вранці загинув член СММ ОБСЄ під час патрулювання поблизу непідконтрольного уряду населеного пункту Пришиб у Луганській області. Один з бронеавтомобілів підірвався, ймовірно, на міні, в результаті чого загинув парамедик зі Сполучених Штатів, що працював з СММ ОБСЄ. Ще двоє членів патруля — з Німеччини та Чехії — відправилися в лікарню для медичного обстеження.