Постраждалих членів місії ОБСЄ направлять до Києва на лікування - А.Хуг

"Що стосується двох інших членів патруля, яких вчора доправлено до лікарні для подальших медичних оглядів, то можу підтвердити, що їхній стан стабільний, їх вже виписали з лікарні. Їх обох було доправлено до Краматорська, і згодом вони прибудуть для отримання належної подальшої медичної допомоги до Києва", - повідомив А.Хуг.

Нагадаємо, 23 квітня вранці загинув член СММ ОБСЄ під час патрулювання поблизу непідконтрольного уряду населеного пункту Пришиб у Луганській області. Один з бронеавтомобілів підірвався, ймовірно, на міні, в результаті чого загинув парамедик зі Сполучених Штатів, що працював з СММ ОБСЄ. Ще двоє членів патруля — з Німеччини та Чехії — відправилися в лікарню для медичного обстеження.