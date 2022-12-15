Пострадавших из-за войны детей стало больше: в Херсоне погиб мальчик, еще один ранен
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В результате полномасштабного вторжения россии в Украине пострадало более 1303 детей. Об этом в Telegram сообщил Офис Генпрокурора, информирует УНН.
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"По состоянию на утро 15 декабря 2022 более 1303 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 447 детей погибли и более 856 получили ранения разной степени тяжести. Эти цифры неокончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.
Детали
Стало известно, что 14 декабря в результате вражеского обстрела Херсона погиб 8-летний мальчик.
Кроме того, 24 ноября в Херсоне получил ранение 17-летний подросток.
Также во время фиксации военных преступлений на территории Николаевской области в селе Новопетровка Баштанского района установлен факт гибели из-за обстрела оккупантов трех сестричек: двум старшим по 16, а младшей - 14 лет.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 426, Харьковской – 267, Киевской – 117, Николаевской – 80, Запорожской – 78, Херсонской – 72, Черниговской – 68, Луганской – 65, Днепропетровской – 33.
Из-за бомбардировок и обстрелов в Украине повреждено 3126 учебных заведений, 337 из них разрушены полностью.
Дополнение
Постоянные атаки россии на энергетическую инфраструктуру Украины ставят под угрозу жизни почти 7 миллионов детей, заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.