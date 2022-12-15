Пострадавших из-за войны детей стало больше: в Херсоне погиб мальчик, еще один ранен

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Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. В результате полномасштабного вторжения россии в Украине пострадало более 1303 детей. Об этом в Telegram сообщил Офис Генпрокурора, информирует УНН.

Цитата

"По состоянию на утро 15 декабря 2022 более 1303 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 447 детей погибли и более 856 получили ранения разной степени тяжести. Эти цифры неокончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Детали 

Стало известно, что 14 декабря в результате вражеского обстрела Херсона погиб 8-летний мальчик.

Кроме того, 24 ноября в Херсоне получил ранение 17-летний подросток.

Также во время фиксации военных преступлений на территории Николаевской области в селе Новопетровка Баштанского района установлен факт гибели из-за обстрела оккупантов трех сестричек: двум старшим по 16, а младшей - 14 лет.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 426, Харьковской – 267, Киевской – 117, Николаевской – 80, Запорожской – 78, Херсонской – 72, Черниговской – 68, Луганской – 65, Днепропетровской – 33.

Из-за бомбардировок и обстрелов в Украине повреждено 3126 учебных заведений, 337 из них разрушены полностью.

Дополнение

Постоянные атаки россии на энергетическую инфраструктуру Украины ставят под угрозу жизни почти 7 миллионов детей, заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

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