Постраждалих через війну дітей стало більше: у Херсоні загинув хлопчик, ще одного поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україні постраждало понад 1303 дітей. Про це в Telegram повідомив Офіс Генпрокурора, інформує УНН.
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"Станом на ранок 15 грудня 2022 року більше ніж 1303 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 447 дітей загинуло та понад 856 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Ці цифри неостаточні, оскільки триває раобота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Стало відомо, що 14 грудня внаслідок ворожого обстрілу Херсона загинув 8-річний хлопчик.
Крім того, 24 листопада у Херсоні дістав поранення 17-річний підліток.
Також під час фіксації воєнних злочинів на території Миколаївської області у селі Новопетрівка Баштанського району встановлено факт загибелі через обстріл окупантів трьох сестричок: двом старшим по 16, а молодшій - 14 років.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 426, Харківській - 267, Київській - 117, Миколаївській - 80, Запорізькій - 78, Херсонській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 33.
Через бомбардування та обстріли в Україні пошкоджено 3126 закладів освіти, 337 з них зруйновано повністю.
Доповнення
Постійні атаки росії на енергетичну інфраструктуру України ставлять під загрозу життя майже 7 мільйонів дітей, заявила виконавчий директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.