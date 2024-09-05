Пострадавшие из-за непогоды получили помощь: чрезвычайники переместили 18 авто с подтопленных улиц Одессы
Киев • УНН
В Одессе выпало 44 мм осадков, что превышает месячную норму. Спасатели оказали помощь 35 пострадавшим и изъяли 18 автомобилей с подтопленных улиц города.
Спасатели Одессы оказали помощь 35 пострадавшим из-за непогоды. Накануне в городе выпало рекордное количество осадков - 44 мм.
Пишет УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра и ГСЧС Украины.
Детали
Одесса: спасатели оказали помощь 35 пострадавшим из-за непогоды... Чрезвычайники изъяли 15 легковых автомобилей и 3 микроавтобуса из подтопленных участков улиц города.
Справочно
По данным Укргидрометцентра, накануне в Одессе выпало рекордное количество осадков - 44 мм, что превышает среднее месячное для сентября.
В течение 5 и 6 сентября в Одессе и области также прогнозируется умеренный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. На автодорогах области видимость во время дождя 2-4 км.
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