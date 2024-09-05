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Постраждалі через негоду отримали допомогу: надзвичайники перемістили 18 авто з підтоплених вулиць Одеси

Постраждалі через негоду отримали допомогу: надзвичайники перемістили 18 авто з підтоплених вулиць Одеси

Київ • УНН

 • 13806 перегляди

В Одесі випало 44 мм опадів, що перевищує місячну норму. Рятувальники надали допомогу 35 постраждалим та вилучили 18 автомобілів з підтоплених вулиць міста.

Рятувальники Одеси надали допомогу 35 постраждалим через негоду. Напередодні у місті випала рекордна кількість опадів – 44 мм.

Пише УНН із посиланням на дані Укргідрометцентру та ДСНС України.

Деталі

Одеса: рятувальники надали допомогу 35 постраждалим через негоду.. Надзвичайники вилучили 15 легкових автомобілів та 3 мікроавтобуси з підтоплених ділянок вулиць міста.

– інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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Довідково

За даними Укргідрометцентру, напередодні в Одесі випала рекордна кількість опадів – 44 мм, що перевищує середню місячну для вересня.

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Протягом 5 та 6 вересня в Одесі та області також прогнозується помірний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. На автошляхах області видимість під час дощу 2-4 км.

Одеса пережила сильну зливу: до 70% місячної норми опадів за ніч05.09.24, 09:34 • 12162 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоУНН-Одеса

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