Постраждалі через негоду отримали допомогу: надзвичайники перемістили 18 авто з підтоплених вулиць Одеси
Київ • УНН
В Одесі випало 44 мм опадів, що перевищує місячну норму. Рятувальники надали допомогу 35 постраждалим та вилучили 18 автомобілів з підтоплених вулиць міста.
Рятувальники Одеси надали допомогу 35 постраждалим через негоду. Напередодні у місті випала рекордна кількість опадів – 44 мм.
Пише УНН із посиланням на дані Укргідрометцентру та ДСНС України.
Деталі
Одеса: рятувальники надали допомогу 35 постраждалим через негоду.. Надзвичайники вилучили 15 легкових автомобілів та 3 мікроавтобуси з підтоплених ділянок вулиць міста.
Довідково
За даними Укргідрометцентру, напередодні в Одесі випала рекордна кількість опадів – 44 мм, що перевищує середню місячну для вересня.
Протягом 5 та 6 вересня в Одесі та області також прогнозується помірний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. На автошляхах області видимість під час дощу 2-4 км.
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