Постпред США предложила СБ ООН запретить Ирану разработку баллистических ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли предложила во вторник Совету Безопасности принять резолюцию, которая запрещает Ирану проводить любую деятельность, связанную с баллистическими ракетами, а также ввести санкции против страны за приписываемые Вашингтоном Тегерану поставки оружия йеменским мятежникам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Выступая на заседании Совбеза, дипломат предложила “несколько вариантов” оказания давления на Тегеран, чтобы “исправить его поведение”. По ее словам, одной из опций является “усиление положений резолюции 2231”, принятой в поддержку сделки по иранской ядерной программе. Это соглашение, которое не учитывает ракетную деятельность Ирана, неоднократно подвергалось критике со стороны американской администрации Дональда Трампа.
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“Мы могли бы принять новую резолюцию, которая четко запретит Ирана заниматься любой деятельностью, связанной с баллистическими ракетами. Мы можем изучить возможные санкции против Ирана в ответ на его очевидные нарушения оружейного эмбарго в отношении Йемена. Мы могли бы привлечь к ответственности „Корпус стражей исламской революции“ Ирана (элитные части ВС — Ред.) За нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности”, - считает Хейли.
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Она также сообщила, что в ближайшие дни американская сторона изучит варианты действий с другими членами СБ ООН.
На заседании Совбеза Хейли утверждала, что новый ракетный обстрел Саудовской Аравии мятежниками-хусит, “носит все штрихи” предыдущих нападений, в которых, по мнению американской стороны, использовалось оружие, полученное от Ирана.
Напомним, Соединенные Штаты Америки намерены создать международную коалицию для “противостояния” Ирана. Об этом в среду заявила постпред США в ООН Никки Хейли.