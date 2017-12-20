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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 77814 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 91624 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 94228 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110757 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105057 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 00:20 • 117147 просмотра

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Постпред США предложила СБ ООН запретить Ирану разработку баллистических ракет

Постпред США предложила СБ ООН запретить Ирану разработку баллистических ракет

Киев  •  УНН

 • 7994 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли предложила во вторник Совету Безопасности принять резолюцию, которая запрещает Ирану проводить любую деятельность, связанную с баллистическими ракетами, а также ввести санкции против страны за приписываемые Вашингтоном Тегерану поставки оружия йеменским мятежникам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Выступая на заседании Совбеза, дипломат предложила “несколько вариантов” оказания давления на Тегеран, чтобы “исправить его поведение”. По ее словам, одной из опций является “усиление положений резолюции 2231”, принятой в поддержку сделки по иранской ядерной программе. Это соглашение, которое не учитывает ракетную деятельность Ирана, неоднократно подвергалось критике со стороны американской администрации Дональда Трампа.

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“Мы могли бы принять новую резолюцию, которая четко запретит Ирана заниматься любой деятельностью, связанной с баллистическими ракетами. Мы можем изучить возможные санкции против Ирана в ответ на его очевидные нарушения оружейного эмбарго в отношении Йемена. Мы могли бы привлечь к ответственности „Корпус стражей исламской революции“ Ирана (элитные части ВС — Ред.) За нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности”, - считает Хейли.

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Она также сообщила, что в ближайшие дни американская сторона изучит варианты действий с другими членами СБ ООН.

На заседании Совбеза Хейли утверждала, что новый ракетный обстрел Саудовской Аравии мятежниками-хусит, “носит все штрихи” предыдущих нападений, в которых, по мнению американской стороны, использовалось оружие, полученное от Ирана.

Напомним, Соединенные Штаты Америки намерены создать международную коалицию для “противостояния” Ирана. Об этом в среду заявила постпред США в ООН Никки Хейли.

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