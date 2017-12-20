Постпред США запропонувала СБ ООН заборонити Ірану розробку балістичних ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Постійний представник Сполучених Штатів при ООН Ніккі Хейлі запропонувала у вівторок Раді Безпеки прийняти резолюцію, яка забороняє Ірану проводити будь-яку діяльність, пов'язану з балістичними ракетами, а також ввести санкції проти країни за приписувані Вашингтоном Тегерану поставки зброї єменським заколотникам. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Виступаючи на засіданні Радбезу, дипломат запропонувала “кілька варіантів” чинення тиску на Тегеран, щоб “виправити його поведінку”. За її словами, однією з опцій є “посилення положень резолюції 2231”, прийнятої на підтримку угоди щодо іранської ядерної програми. Ця угода, яка не враховує ракетну діяльність Ірану, неодноразово піддавалося критиці з боку американської адміністрації Дональда Трампа.
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“Ми могли б прийняти нову резолюцію, яка чітко заборонить Ірану займатися будь-якою діяльністю, пов’язаною з балістичними ракетами. Ми можемо вивчити можливі санкції проти Ірану у відповідь на його очевидні порушення збройового ембарго відносно Ємену. Ми могли б притягнути до відповідальності „Корпус вартових ісламської революції“ Ірану (елітні частини ВС — Ред.) за порушення численних резолюцій Ради Безпеки”, — вважає Хейлі.
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Вона також повідомила, що в найближчі дні американська сторона вивчить варіанти дій з іншими членами РБ ООН.
На засіданні Радбезу Хейлі стверджувала, що новий ракетний обстріл Саудівської Аравії бунтівниками-хуситами, “носить всі штрихи” попередніх нападів, у яких, на думку американської сторони, використовувалося зброя, отримана від Ірану.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки мають намір створити міжнародну коаліцію для “протистояння” Ірану. Про це в середу заявила постпред США в ООН Ніккі Хейлі.