Постпред США запропонувала СБ ООН заборонити Ірану розробку балістичних ракет

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Постійний представник Сполучених Штатів при ООН Ніккі Хейлі запропонувала у вівторок Раді Безпеки прийняти резолюцію, яка забороняє Ірану проводити будь-яку діяльність, пов'язану з балістичними ракетами, а також ввести санкції проти країни за приписувані Вашингтоном Тегерану поставки зброї єменським заколотникам. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.