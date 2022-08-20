Постпред рф в Вене призвал к геноциду украинцев - в Офисе Президента отреагировали

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 13121 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 43038 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 90495 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 125468 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 124326 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 275114 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 134844 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122677 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 376818 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84277 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2.2м/с
68%
Популярные новости

В Ровно ДТП на улице Соборной: три человека пострадали

8 апреля, 19:48 • 7446 просмотра

В Киеве ликвидировали масштабный пожар в складском ангаре на площади 600 м²

8 апреля, 20:00 • 5158 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 12617 просмотра

В Днепре 10 пострадавших от атаки дронов: есть тяжело раненые

8 апреля, 20:44 • 10580 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 8170 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 275114 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 298276 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 376818 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 353064 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 399241 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 79550 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 113184 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 132759 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 171747 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80926 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Постпред рф в Вене призвал к геноциду украинцев - в Офисе Президента отреагировали

Киев • УНН

 • 259823 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на заявления постоянного представителя российской федерации в Вене михаила ульянова в своем Twitter о "необходимости "окончательного решения украинского вопроса" и призывах к "геноциду", пишет УНН.

Постпред рф в Вене призвал к геноциду украинцев - в Офисе Президента отреагировали

Цитата

“Ru-посол в Австрии Михаил Ульянов заявляет о необходимости «окончательного решения украинского вопроса» и призывает к геноциду. В Европе снова слышны голоса: «Не все россияне, как путин» и «Может, дадим «Северному потоку-2» работать». Пора понять: россия — фашистская вертикаль из миллионов людей”, – написал Подоляк в Twitter.

Ru-посол в Австрии @Amb_UIyanov заявляет о необходимости «окончательного решения вопроса» и призывает к геноциду. В Европе снова слышны голоса: «Не все россияне, как Путин» и «Может, дадим «Северному потоку-2» работать». Пора понять: — фашистская вертикаль из миллионов людей.

— Михаил Подоляк (@Podolyak_M) August 20, 2022

Детали

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к президенту Австрии Александеру ван дер Беллену и канцлеру Карлу Нехаммеру с требованием признать постоянного представителя рф в Вене михаила ульянова персоной нон грата и депортировать его в рф.

"Вот и есть лицо «российской дипломатии». Когда постоянный представитель рф при международных организациях в Вене сначала призывает не щадить украинское население, а затем судорожно удаляет бредовые сообщения. За подобные фашистские призывы не уважаемый господин ульянов должен быть признан персоной нон грата в Австрии и депортирован в свою россию. Там пусть пишет, что хочет, там его аудитория. С этим требованием обратился к федеральному Президенту Австрии Александеру ван дер Беллену и канцлеру Карлу Нехаммеру", – написал Стефанчук в Facebook.

Дополнение

После того, как сообщение ульянова получило широкий резонанс, российский дипломат поспешно опубликовал пост с извинениями, пытаясь оправдать свои заявления. “Я должен извиниться. Я забыл, с кем имею дело”, — написал постпред рф в Вене.

Он также поспешил перевести стрелки. «Я, конечно, имел в виду США с их снабжением оружием и президента Украины, который буквально вчера заявил, что он отвергает любые мирные переговоры. Действительно, никакой пощады с их стороны украинскому населению. Это то, что я сказал», — написал Ульянов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаполитикаКриминал и ЧП
Brent
$60.39
Bitcoin
$76,398.30
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,027.50
Ethereum
$1,442.77