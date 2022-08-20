Постпред рф у Відні закликав до геноциду українців - в Офісі Президента відреагували

Цитата

“Ru-посол в Австрії Михайло Ульянов заявляє про необхідність «остаточного вирішення українського питання» й закликає до геноциду. У Європі знову чути голоси: «Не всі росіяни, як путін» і «Може, дамо «Північному потоку-2» працювати». Час зрозуміти: росія — фашистська вертикаль з мільйонів людей”, – написав Подоляк у Twitter.

Ru-посол в Австрії @Amb_UIyanov заявляє про необхідність «остаточного вирішення питання» й закликає до геноциду. У Європі знову чути голоси: «Не всі росіяни, як Путін» і «Може, дамо «Північному потоку-2» працювати». Час зрозуміти: — фашистська вертикаль з мільйонів людей.

Деталі

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до президента Австрії Александера ван дер Беллена та канцлера Карла Негаммера з вимогою визнати постійного представника рф у Відні михайла ульянова персоною нон ґрата та депортувати його до росії.

"Оце і є обличчя «російської дипломатії». Коли постійний представник рф при міжнародних організаціях у Відні спочатку закликає не щадити українське населення, а потім судомно видаляє маячні дописи. За подібні фашистські заклики не шановний пан ульянов має бути визнаний персоною нон ґрата в Австрії та депортований у свою росію. Там хай пише, що хоче, там його аудиторія. Із цією вимогою звернувся до федерального Президента Австрії Александера ван дер Беллена та канцлера Карла Негаммера", - написав Стефанчук у Facebook.

Доповнення

Після того, як допис Ульянова набув широкого резонансу, російський дипломат поспішно опублікував пост із вибаченнями, намагаючись виправдати свої заяви. “Я маю вибачитися. Я забув, з ким маю справу”, — написав постпред рф у Відні.

Він також поспішив перевести стрілки. «Я, звичайно, мав на увазі США з їхнім постачанням зброї та президента України, який буквально вчора заявив, що він відкидає будь-які мирні переговори. Справді, жодної пощади з їхнього боку до українського населення. Це те, що я сказав», — написав Ульянов.