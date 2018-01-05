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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Постпред Франции при ООН: изменения в Иране не должны стать результатом внешнего воздействия

Киев • УНН

 • 9274 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Политические изменения в Иране должны стать результатом работы народа этой страны, а не влияния извне. Такое мнение высказал в пятницу постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр, сообщает УНН.

Постпред Франции при ООН: изменения в Иране не должны стать результатом внешнего воздействия

“Изменения в Иране не должны быть результатом внешнего воздействия, они должны стать итогом работы иранского народа”, — сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном акциям протеста в Исламской Республике.

Дипломат также отметил, что сложившаяся в стране ситуация не представляет угрозу международной безопасности, хотя недавние протесты и вызывают обеспокоенность.

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Как ранее сообщало УНН, в крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального антиправительственного протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. Государственное телевидение Ирана сообщило о минимум 20 погибших, около 450 человек были задержаны во время антиправительственных протестов в ночь на 2 января.

Напомним, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности заявила, что мировое сообщество будет следить за тем, каким образом Иран реагирует на демонстрации своих граждан, и не будет бездействовать, как во время массовых беспорядков в стране в 2009 году.

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