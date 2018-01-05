Постпред Франції при ООН: зміни в Ірані не повинні стати результатом зовнішнього впливу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Політичні зміни в Ірані повинні стати результатом роботи народу цієї країни, а не впливу ззовні. Таку думку висловив у п'ятницю постійний представник Франції при ООН Франсуа Делаттр, повідомляє УНН.
“Зміни в Ірані не повинні бути результатом зовнішнього впливу, вони повинні стати підсумком роботи іранського народу”, — сказав він, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому акціям протесту в Ісламській Республіці.
Дипломат також зазначив, що склалася в країні, не представляє загрозу міжнародній безпеці, хоча недавні протести і викликають стурбованість.
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Як раніше повідомляло УНН, великих у містах Ірану, серед яких Тегеран, Мешхед, Ісфахан і Решт, з 28 грудня проходять масові акції соціального антиурядового протесту. Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що протести викликані внутрішніми проблемами в країні, а також підбурюванням з боку інших країн. Державне телебачення Ірану повідомило про щонайменше 20 загиблих осіб, близько 450 людей були затримані під час антиурядових протестів в ніч на 2 січня.
Нагадаємо, постійний представник Сполучених Штатів при ООН Ніккі Хейлі на засіданні Ради Безпеки заявила, що світова спільнота буде стежити за тим, яким чином Іран реагує на демонстрації своїх громадян, і не буде бездіяльною, як під час масових заворушень у країні в 2009 році.