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Постоянный представитель рф при ООН призвал не верить в то, что путин планирует новую массовую мобилизацию

Киев • УНН

 • 1076 просмотра

василий небензя заявил, что новая массовая мобилизация в россии не планируется. Ранее Украина сообщала о возможном призыве сотен тысяч человек.

Постоянный представитель рф при ООН призвал не верить в то, что путин планирует новую массовую мобилизацию

Постоянный представитель россии при ООН василий небензя заявил, что российские власти не планируют новую массовую мобилизацию после выборов в госдуму. Об этом сообщает Moscow Times, передает УНН.

Детали

Постпред россии при ООН василий небензя призвал не верить в то, что путин планирует новую массовую мобилизацию. российские власти не планируют проводить новую массовую мобилизацию после выборов в госдуму

- пишет издание.

Об этом российский чиновник заявил журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент, она не планируется и не ожидается, насколько мне известно

 - сказал небензя.

Кроме того, он предложил посмотреть, "кто был прав, а кто ошибался" в этом вопросе после выборов в Госдуму, которые состоятся с 18 по 20 сентября.

Ранее представители российских властей неоднократно опровергали слухи о возможной новой мобилизации, а в конце июля заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев назвал подобные сообщения "пургой", отметив, что таким образом "враги" россии "пытаются дестабилизировать обстановку и спровоцировать рост негативных настроений в стране".

В комитете госдумы по обороне заявляли, что о массовом принудительном призыве "речь не идет", поскольку армия пополняется за счет контрактников. Депутат госдумы генерал-лейтенант андрей гурулев, в свою очередь, отмечал, что российские власти на данный момент не готовы одеть, обуть, обучить, предоставить технику, оружие" миллиону мобилизованных

- говорится в сообщении.

Напомним

российский диктатор владимир путин после так называемых выборов планирует дополнительную быструю мобилизацию нескольких сотен тысяч россиян до конца года, плюс еще столько же - на следующий год. Украина же готовится максимально осложнить для россии реализацию таких планов.

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Мобилизация
Владимир Путин
Организация Объединенных Наций
Нью-Йорк
Украина