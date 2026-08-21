Постоянный представитель рф при ООН призвал не верить в то, что путин планирует новую массовую мобилизацию
Киев • УНН
василий небензя заявил, что новая массовая мобилизация в россии не планируется. Ранее Украина сообщала о возможном призыве сотен тысяч человек.
Постоянный представитель россии при ООН василий небензя заявил, что российские власти не планируют новую массовую мобилизацию после выборов в госдуму. Об этом сообщает Moscow Times, передает УНН.
Детали
Постпред россии при ООН василий небензя призвал не верить в то, что путин планирует новую массовую мобилизацию. российские власти не планируют проводить новую массовую мобилизацию после выборов в госдуму
Об этом российский чиновник заявил журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент, она не планируется и не ожидается, насколько мне известно
Кроме того, он предложил посмотреть, "кто был прав, а кто ошибался" в этом вопросе после выборов в Госдуму, которые состоятся с 18 по 20 сентября.
Ранее представители российских властей неоднократно опровергали слухи о возможной новой мобилизации, а в конце июля заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев назвал подобные сообщения "пургой", отметив, что таким образом "враги" россии "пытаются дестабилизировать обстановку и спровоцировать рост негативных настроений в стране".
В комитете госдумы по обороне заявляли, что о массовом принудительном призыве "речь не идет", поскольку армия пополняется за счет контрактников. Депутат госдумы генерал-лейтенант андрей гурулев, в свою очередь, отмечал, что российские власти на данный момент не готовы одеть, обуть, обучить, предоставить технику, оружие" миллиону мобилизованных
Напомним
российский диктатор владимир путин после так называемых выборов планирует дополнительную быструю мобилизацию нескольких сотен тысяч россиян до конца года, плюс еще столько же - на следующий год. Украина же готовится максимально осложнить для россии реализацию таких планов.