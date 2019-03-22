Постол определился с проведением следующего боксерского поединка
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Украинский боксер первого полусреднего веса Виктор Постол (30-2, 12 КО) подписал контракт на бой против 31-летнего француза Мохаммеда Мимуни, сообщает УНН со ссылкой на компанию "Elite Boxing Promotion".
27 апреля в США украинец (4-й номер рейтинга WBC) сразится с 31-летним французом Мимуни, 3-м номером рейтинга WBC.
Мимун провел на ринге 23 боя, 21 из которых выиграл, в 2 боях терпел поражения. Есть действующим чемпионом мира по версии IBO, владел титулом чемпиона Европы по версии EBU стран Европейского Союза.
Отмечается, что победитель этого боя выйдет на поединок за звание официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC. Такое постановление было озвучено на прошлой конгрессе организации в Киеве, которая и обязала украинца встретиться с французом.
Кроме того добавим, в настоящее время Постол находится в США, где проходит подготовку к поединку под руководством легендарного тренера Фредди Роуча.