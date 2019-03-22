Постол визначився із проведенням наступного боксерського двобою
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Український боксер першої напівсередньої ваги Віктор Постол (30-2, 12 КО) підписав контракт на бій проти 31-річного француза Мохамеда Мімуна, повідомляє УНН з посиланням на компанію "Elite Boxing Promotion".
27 квітня в США українець (4-й номер рейтингу WBC) битиметься з 31-річним французом Мімуном, 3-м номером рейтингу WBC.
Мімун провів на рингу 23 бої, 21 з яких виграв, в 2 боях зазнавав поразок. Є чинним чемпіоном світу за версією IBO, володів титулом чемпіона Європи за версією EBU країн Європейського Союзу.
Зазначається, що переможець цього бою вийде на поєдинок за звання офіційного претендента на титул чемпіона світу за версією WBC. Таку постанову було озвучено на минулому конгресі організації в Києві, яка і зобов'язала українця зустрітися з французом.
Крім того додамо, в даний час Постол знаходиться в США, де проходить підготовку до поєдинку під керівництвом легендарного тренера Фредді Роача.