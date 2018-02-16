Постоянный представитель США призвала Совбез ООН принять меры против Ирана за поставки оружия в Йемен

Постпред прокомментировала новый доклад экспертов всемирной организации по Йемену, которые проанализировали фрагменты ракеты, запущенной йеменскими мятежниками-хуситами по Эр-Рияду (столица Саудовской Аравии), а также другое вооружение и оборудование, находящееся в распоряжении американской стороны. Как заявили в постоянном представительстве США, специалисты ООН пришли к выводу, что “иранское оружие и баллистические ракеты были ввезены в Йемен” уже после того, как в 2015 году по отношению к стране было введено оружейное эмбарго. При этом Тегеран, по мнению экспертов, не принял необходимые меры для прекращения этих поставок.

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“Этот доклад подчеркивает то, о чем мы говорим на протяжении последних месяцев: Иран незаконно передавал оружие в нарушение нескольких резолюций Совета Безопасности. Соединенные Штаты продолжат обращать внимание на опасные действия Ирана, но мир не может оставить эти грубые нарушения без ответа. Иран должен знать, что неповиновение международному сообществу влечет за собой последствия. Совету Безопасности пришла пора действовать”, - говорится в письменном заявлении Хейли. Она не уточнила, каких именно шагов ждет от СБ ООН.

Напомним, Иран обладает крупнейшим арсеналом баллистических ракет на Ближнем Востоке. Об этом заявил во вторник директор национальной разведки США Дэниел Коутс, выступая на слушаниях в Спецкомитета по разведке Сената Конгресса.