Постійний представник США закликала Радбез ООН вжити заходів проти Ірану за поставки зброї до Ємену
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Сполучені Штати вважають, що Раді Безпеки ООН прийшов час вжити заходів щодо Ірану, який звинувачують у незаконних поставках зброї заколотникам в Ємені. З таким твердженням виступила в четвер постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі, передає УНН з посиланням на ТАРС.
Постпред прокоментувала нову доповідь експертів всесвітньої організації по Ємену, які проаналізували фрагменти ракети, запущеної йеменськими бунтівниками-хуситами по Ер-Ріяду (столиця Саудівської Аравії), а також інше озброєння і устаткування, що знаходиться в розпорядженні американської сторони. Як заявили у постійному представництві США, фахівці ООН дійшли до висновку, що “іранська зброю і балістичні ракети були ввезені в Ємен” вже після того, як у 2015 році по відношенню до країни було введено збройне ембарго. При цьому Тегеран, на думку експертів, не вжив необхідних заходів для припинення цих поставок.
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“Ця доповідь наголошує на тому, про що ми говоримо впродовж останніх місяців: Іран незаконно передавав зброю в порушення кількох резолюцій Ради Безпеки. Сполучені Штати продовжать звертати увагу на небезпечні дії Ірану, але світ не може залишити ці грубі порушення без відповіді. Іран повинен знати, що непокора міжнародній спільноті тягне за собою наслідки. Раді Безпеки прийшла пора діяти”, - йдеться в письмовій заяві Хейлі. Вона не уточнила, яких саме кроків чекає від СБ ООН.
Нагадаємо, Іран володіє найбільшим арсеналом балістичних ракет на Близькому Сході. Про це заявив у вівторок директор національної розвідки США Деніел Коутс, виступаючи на слуханнях в Спецкомітету з розвідки Сенату Конгресу.