Поставлял комплектующие военно-космическим силам рф: в ГУР прокомментировали пожар на московском заводе

В Главном управлении разведки заявили, что завод "Миг", который сегодня горел в Москве, поставляет комплектующие военно-космическим силам РФ. В ГУР отметили, что причиной возгорания стала "российская агрессия против Украины". Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР Андрей Юсов, передает УНН.

Завод и эти помещения очевидно задействованы и имеют непосредственное отношение к поставкам комплектующих в военно-космические силы государства-агрессора. Что касается последствий, а также продолжения этих инцидентов, то информация собирается, уточняется. Здесь уже на территории РФ часто трудно отличить, что стало следствием деградации ВПК, администрирования, инфраструктуры, нарушений правил пожарной безопасности, что стало следствием отчаянной борьбы или местных сил сопротивления, или друзей Украины, - сказал Юсов.

Представитель ГУР заявил, что разведка пока не комментирует причины возгорания на заводе в РФ.

Мы сейчас не будем это комментировать. Информация уточняется и проверяется. Главная причина - это российская агрессия против Украины, - добавил Юсов.

Напомним

Сегодня днем в реконструированном цехе, пристроенном к существующему зданию на заводе по производству истребителей "МиГ" в москве, произошел пожар на площади 70 квадратных метров.