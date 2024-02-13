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Постачав комплектуючі військово-космічним силам рф: у ГУР прокоментували пожежу на московському заводі

Постачав комплектуючі військово-космічним силам рф: у ГУР прокоментували пожежу на московському заводі

Київ • УНН

 • 22703 перегляди

На московському заводі, який постачає компоненти для російських космічних сил, сталася пожежа, причиною якої Головне управління розвідки Міноборони України назвало "російську агресію проти України"

В Головному управлінні розвідки заявили, що завод "Міг", який сьогодні палав у москві, постачає комплектуючі військово-космічним силам рф. У ГУР наголосили, що причиною загоряння стала "російська агресія проти України". Про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР Андрій Юсов, передає УНН.

Завод та ці приміщення вочевидь задіяні й мають безпосереднє відношення до постачання комплектуючих до військово-космічних сил держави-агресора. Що стосується наслідків, а також продовження цих інцидентів, то інформація збирається, уточнюється. Тут уже на території рф часто важко відрізнити, що стало наслідком деградації ВПК, адміністрування, інфраструктури, порушень правил пожежної безпеки, що стало наслідком відчайдушної боротьби або місцевих сил спротиву, або друзів України,

- сказав Юсов.

Представник ГУР заявив, що розвідка поки не коментує причини загоряння на заводі у рф.

Ми зараз не будемо це коментувати. Інформація уточнюється та перевіряється. Головна причина - це російська агресія проти України,

- додав Юсов.

Нагадаємо

Сьогодні вдень у реконструйованому цеху, прибудованому до існуючої будівлі на заводі з виробництва винищувачів "Міг" у москві, сталася пожежа на площі 70 квадратних метрів.

Павло Башинський

Павло Башинський

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