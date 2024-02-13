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На московському заводі винищувачів "Міг" сталася пожежа: триває евакуація персоналу - росЗМІ

На московському заводі винищувачів "Міг" сталася пожежа: триває евакуація персоналу - росЗМІ

Київ • УНН

 • 27220 перегляди

У реконструйованому цеху, прибудованому до існуючої будівлі на заводі з виробництва винищувачів "Міг" у Москві, сталася пожежа на площі 70 квадратних метрів під час евакуації персоналу, причина якої поки що невідома.

В москві горить завод винищувачів Міг. Наразі площа пожежі близько 70 квадратних метрів. Проте вже відбувається евакуація персоналу. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.

Деталі 

За попередніми даними, пожежа виникла в цеху, що реконструюється, прибудованому до діючого корпусу заводу.

Російські Telegram-канали повідомляють, що загоряння відбулось на 2 та 3-му поверхах будівлі — причина пожежі поки що залишається невідомою. Площа пожежі – 70 квадратних метрів. Наразі проводиться евакуація.

До місця події їде кілька пожежних бригад: є ризик переходу вогню та інші будівлі заводу.

Вогняна заграва у небі: вночі у москві спалахнула масштабна пожежа поблизу нафтопереробного заводу13.02.24, 12:04 • 22919 переглядiв

Нагадаємо

Минулого тижня, 9 лютого, безпілотники СБУ вдарили одразу по двох нафтопереробних заводах у краснодарському краї – не тільки по ільському, але й по афіпському підприємствах.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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