На московському заводі винищувачів "Міг" сталася пожежа: триває евакуація персоналу - росЗМІ
Київ • УНН
У реконструйованому цеху, прибудованому до існуючої будівлі на заводі з виробництва винищувачів "Міг" у Москві, сталася пожежа на площі 70 квадратних метрів під час евакуації персоналу, причина якої поки що невідома.
В москві горить завод винищувачів Міг. Наразі площа пожежі близько 70 квадратних метрів. Проте вже відбувається евакуація персоналу. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.
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За попередніми даними, пожежа виникла в цеху, що реконструюється, прибудованому до діючого корпусу заводу.
Російські Telegram-канали повідомляють, що загоряння відбулось на 2 та 3-му поверхах будівлі — причина пожежі поки що залишається невідомою. Площа пожежі – 70 квадратних метрів. Наразі проводиться евакуація.
До місця події їде кілька пожежних бригад: є ризик переходу вогню та інші будівлі заводу.
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