На московском заводе истребителей "МиГ" произошел пожар: продолжается эвакуация персонала - росСМИ
В реконструированном цехе, пристроенном к существующему зданию на заводе по производству истребителей "МиГ" в Москве, произошел пожар на площади 70 квадратных метров во время эвакуации персонала, причина которого пока неизвестна.
Британская разведка: рф не поможет запланированное повышение возраста для контрактников
Британская разведка сообщает, что повышение возрастного ценза для контрактников в России до 70 лет не приведет к существенному увеличению ее боевых возможностей.
россия объявила в розыск премьера Эстонии и десятки латвийских политиков из-за сноса советских памятников в странах Балтии
россия объявила в розыск премьера Эстонии Каю Каллас, экс-главу МВД Латвии Марию Голубеву, а также 59 депутатов латвийского Сейма в ответ на снос советских памятников.
Польская прокуратура возбудила дело из-за инцидента с украинским зерном на границе
Польская прокуратура расследует высыпание зерна из украинских грузовиков на пограничном переходе в Дорогуске, которое вызвали фермеры во время акции протеста.
Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине
Сенат США поддержал об иностранном финансировании, предусматривающем в том числе более 60 млрд дол. помощи Украины.
"Акт отчаяния": польский министр извинился перед Украиной за рассыпанное на границе зерно
Министр сельского хозяйства Польши извинился перед Украиной за то, что польские фермеры рассыпали украинское зерно на границе в знак протеста против импорта зерна.
В Донецкой области за сутки оккупанты ранили 4 человека, из них двое детей
российская армия обстреляла 14 населенных пунктов в Донецкой области, ранив четырех человек, из них двое детей.
Совет ЕС открыл путь к использованию доходов от замороженных активов рф в пользу Украины - Минюст
Совет ЕС принял решение, позволяющее использовать доходы от замороженных активов российского центрального банка для компенсации потерь Украины от войны.
Экономика Украины выросла на 3,5% в январе: помогла приостановка блокады на польской границе
По предварительной оценке Министерства экономики Украины, ВВП вырос на 3,5% в январе благодаря расширению логистических мощностей и росту инвестиционного спроса.
Свириденко обсудила с миссией МВФ реформы экономики и привлечение частных инвестиций в Украину
Миссия МВФ в Украине встретилась с Министром экономики Юлией Свириденко, чтобы обсудить выполнение Украиной обязательств по экономической программе и привлечение частных инвестиций при поддержке международных партнеров.