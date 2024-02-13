На московском заводе истребителей "МиГ" произошел пожар: продолжается эвакуация персонала - росСМИ

В москве горит завод истребителей МиГ. Сейчас площадь пожара около 70 квадратных метров. Однако уже происходит эвакуация персонала. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, пожар возник в реконструируемом цехе, пристроенном к действующему корпусу завода.

Российские Telegram-каналы сообщают, что возгорание произошло на 2 и 3-м этажах здания - причина пожара пока остается неизвестной. Площадь пожара - 70 квадратных метров. Сейчас проводится эвакуация.

К месту происшествия едет несколько пожарных бригад: есть риск перехода огня и другие здания завода.

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Напомним

На прошлой неделе, 9 февраля, беспилотники СБУ ударили сразу по двум нефтеперерабатывающим заводам в краснодарском крае - не только по ильскому, но и по афипскому предприятиям.