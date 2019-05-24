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Поставки нефти из РФ на белорусский НПЗ "Нафтан" полностью восстановят до 28 июля

Поставки нефти из РФ на белорусский НПЗ "Нафтан" полностью восстановят до 28 июля

Киев  •  УНН

 • 9025 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Поставки кондиционной российской нефти на белорусский НПЗ “Нафтан” трубопроводным транспортом должны восстановиться в полном объеме до 28 июля. Об этом в пятницу сообщил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко, передает УНН.

По его словам, это предусмотрено белорусско-российской дорожной картой по замещению некачественной нефти в трубопроводе “Дружба”. “У нас согласованы конкретные сроки, когда полностью нефть в нитках будет заменена на стандартную, качественную. 28 июля направление на „Нафтан“ уже будет расчищено под чистую нефть”, — сказал Ляшенко, слова которого приводит агентство БелТА.

По его словам, до этого очистят от некачественной нефти и трубопровод в польском направлении. “Это будет уже обычный стандартный режим работы как в экспортном направлении, так и в плане поставок на “Нафтан”, — сказал вице-премьер.

Ляшенко также сообщил, что в течение 10 дней белорусско-российская рабочая группа подготовит предложения по порядку рассмотрения компенсации, которая будет предусмотрена Минску из-за ситуации с поставками некачественной российской нефти.

Как информировал УНН, Беларусь и РФ договорились очистить нефтепровод “Дружбу” без помощи Польши.

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