Поставки нефти из РФ на белорусский НПЗ "Нафтан" полностью восстановят до 28 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Поставки кондиционной российской нефти на белорусский НПЗ “Нафтан” трубопроводным транспортом должны восстановиться в полном объеме до 28 июля. Об этом в пятницу сообщил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко, передает УНН.
По его словам, это предусмотрено белорусско-российской дорожной картой по замещению некачественной нефти в трубопроводе “Дружба”. “У нас согласованы конкретные сроки, когда полностью нефть в нитках будет заменена на стандартную, качественную. 28 июля направление на „Нафтан“ уже будет расчищено под чистую нефть”, — сказал Ляшенко, слова которого приводит агентство БелТА.
По его словам, до этого очистят от некачественной нефти и трубопровод в польском направлении. “Это будет уже обычный стандартный режим работы как в экспортном направлении, так и в плане поставок на “Нафтан”, — сказал вице-премьер.
Ляшенко также сообщил, что в течение 10 дней белорусско-российская рабочая группа подготовит предложения по порядку рассмотрения компенсации, которая будет предусмотрена Минску из-за ситуации с поставками некачественной российской нефти.
Как информировал УНН, Беларусь и РФ договорились очистить нефтепровод “Дружбу” без помощи Польши.