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Поставки нафти з РФ на білоруський НПЗ "Нафтан" повністю відновлять до 28 липня

Поставки нафти з РФ на білоруський НПЗ "Нафтан" повністю відновлять до 28 липня

Київ • УНН

 • 9025 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Поставки кондиційної російської нафти на білоруський НПЗ “Нафтан” трубопровідним транспортом повинні відновитися в повному обсязі до 28 липня. Про це в п’ятницю повідомив віце-прем’єр Білорусі Ігор Ляшенко, передає УНН.

За його словами, це передбачено білорусько-російської дорожньою картою по заміщенню неякісної нафти в трубопроводі “Дружба”. “У нас узгоджені конкретні терміни, коли повністю нафту в нитках буде замінена на стандартну, якісну. 28 липня напрямок на „Нафтан“ вже буде розчищено під чисту нафту”, — сказав Ляшенко, слова якого наводить агентство БелТА.

За його словами, до цього очистять від неякісної нафти і трубопровід в польському напрямку. “Це буде вже звичайний стандартний режим роботи як в експортному напрямку, так і в плані поставок на “Нафтан”, — сказав віце-прем’єр.

Ляшенко також повідомив, що протягом 10 днів білорусько-російська робоча група підготує пропозиції щодо порядку розгляду компенсації, яка буде передбачена Мінську через ситуацію з поставками неякісної російської нафти.

Як інформував УНН, Білорусь і РФ домовилися очистити нафтопровід “Дружбу” без допомоги Польщі.

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