Петер Мадяр и Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром шла речь о поставках газа и дизеля в Украину, а также расширении использования украинских газохранилищ венгерскими компаниями. Кроме того, лидеры обсудили новые маршруты для прямых поездов между Украиной и Венгрией, передает УНН.

Очень предметная встреча с Премьер-министром Венгрии Петером Мадяром. Есть много сфер, в которых наши страны могут работать вместе и усиливать друг друга. Энергетика, двусторонняя торговля, гуманитарная поддержка – все сегодня успели обсудить. В частности, поставки газа и дизеля в Украину, расширение использования украинских газохранилищ венгерскими компаниями. Совместные инфраструктурные проекты – реконструкцию существующих пунктов пропуска и создание новых, прямые поезда между Украиной и Венгрией по новым маршрутам - сообщил Зеленский.

Отдельно лидеры говорили о гуманитарном разминировании и расширении участия Венгрии в соответствующей коалиции.

По всем вопросам есть конкретные договоренности. Поручили командам поработать на своем уровне, чтобы оперативно их реализовать. Благодарю Премьер-министра за визит в Украину, поддержку и осуждение российской агрессии - резюмировал Зеленский.

"Уже есть договоренности в политике и энергетике" - Зеленский раскрыл первые детали встречи с Мадяром