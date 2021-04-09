Поставить хорошую точку: Каштру заявил о целях "Шахтера" на концовку чемпионата
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о важных принципах игры команды перед поединком с "Мариуполем" в УПЛ, информирует УНН со ссылкой на сайт "горняков".
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Каштру считает, что дончане потеряли важные принципы игры, которые необходимо вернуть перед окончания чемпионата.
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“Да, правда. Действительно, было три дня, чтобы тренироваться всей группой, вернуться и поработать над тем, что потеряли в течение всего времени, и это хорошо. Было много матчей и большая интенсивность. К сожалению, мы потеряли некоторые важные принципы игры — сейчас все их повторяем и отрабатываем. Надеемся поставить хорошую точку в чемпионате, вновь добавить в своей игре”, — подчеркнул Каштру.
Дополнение
Сегодня “Шахтер” сыграет в 21 туре УПЛ с “Мариуполем”. Сейчас подопечные Каштру проигрывают семь очков “Динамо” в борьбе за чемпионский титул.