Поставити гарну крапку: Каштру заявив про цілі "Шахтаря" на кінцівку чемпіонату

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру розповів про важливі принципи гри команди перед поєдинком з "Маріуполем" в УПЛ, інформує УНН з посиланням на сайт "гірників".

Деталі

Каштру вважає, що донеччани втратили важливі принципи гри, які необхідно повернути перед закінчення чемпіонату.

Цитата

“Так, правда. Дійсно, було три дні, аби тренуватись усією групою, повернутися й попрацювати над тим, що втратили протягом усього часу, і це добре. Було багато матчів і велика інтенсивність. На жаль, ми втратили деякі важливі принципи гри — зараз усі їх повторюємо та відпрацьовуємо. Сподіваємось поставити гарну крапку в чемпіонаті, знов додати у своїй грі”, — підкреслив Каштру.

Доповнення

Сьогодні “Шахтар” зіграє в 21 турі УПЛ із “Маріуполем”. Наразі підопічні Каштру програють сім очок “Динамо” у боротьбі за чемпіонський титул.

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