Поставити гарну крапку: Каштру заявив про цілі "Шахтаря" на кінцівку чемпіонату

Деталі

Каштру вважає, що донеччани втратили важливі принципи гри, які необхідно повернути перед закінчення чемпіонату.

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“Так, правда. Дійсно, було три дні, аби тренуватись усією групою, повернутися й попрацювати над тим, що втратили протягом усього часу, і це добре. Було багато матчів і велика інтенсивність. На жаль, ми втратили деякі важливі принципи гри — зараз усі їх повторюємо та відпрацьовуємо. Сподіваємось поставити гарну крапку в чемпіонаті, знов додати у своїй грі”, — підкреслив Каштру.

Доповнення

Сьогодні “Шахтар” зіграє в 21 турі УПЛ із “Маріуполем”. Наразі підопічні Каштру програють сім очок “Динамо” у боротьбі за чемпіонський титул.