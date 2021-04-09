Поставити гарну крапку: Каштру заявив про цілі "Шахтаря" на кінцівку чемпіонату
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру розповів про важливі принципи гри команди перед поєдинком з "Маріуполем" в УПЛ, інформує УНН з посиланням на сайт "гірників".
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Каштру вважає, що донеччани втратили важливі принципи гри, які необхідно повернути перед закінчення чемпіонату.
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“Так, правда. Дійсно, було три дні, аби тренуватись усією групою, повернутися й попрацювати над тим, що втратили протягом усього часу, і це добре. Було багато матчів і велика інтенсивність. На жаль, ми втратили деякі важливі принципи гри — зараз усі їх повторюємо та відпрацьовуємо. Сподіваємось поставити гарну крапку в чемпіонаті, знов додати у своїй грі”, — підкреслив Каштру.
Доповнення
Сьогодні “Шахтар” зіграє в 21 турі УПЛ із “Маріуполем”. Наразі підопічні Каштру програють сім очок “Динамо” у боротьбі за чемпіонський титул.